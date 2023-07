Tennisster Schuurs pakt titel in dubbelspel in Eastbourne

Tennisster Demi Schuurs heeft samen met de Amerikaanse Desirae Krawczyk het toernooi van Eastbourne gewonnen. Het als derde geplaatste duo versloeg in de finale Ellen Perez uit Australiƫ en de Amerikaanse Nicole Melichar-Martinez: 6-2 6-4. Perez en Melichar-Martinez waren als nummer 2 geplaatst.

Voor Schuurs en Krawczyk betekende het hun tweede succes dit jaar. In april wonnen de tennissters het toernooi van Stuttgart. Vorige week verloren Schuurs en Krawczyk in Berlijn in de halve finales.