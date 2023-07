Tourpeloton op weg voor eerste etappe in Bilbao

Pal naast het imposante voetbalstadion San Mamés in Bilbao heeft het peloton zich om 12.30 uur in gang gezet voor de eerste etappe van de Tour de France. De renners rijden eerst in een rustig tempo door de Baskische stad, waarna Tourdirecteur Christian Prudhomme met een vlag het officiële startsein gaf voor een rit over 182 kilometer die ook in Bilbao eindigt.

Onderweg liggen vijf hellinkjes, de laatste op een kleine 10 kilometer voor de finish. Voor de sprinters is de rit te zwaar. Het zijn renners als de Fransman Julian Alaphilippe, de Belg Wout van Aert en de Nederlander Mathieu van der Poel die voorin worden verwacht. De winnaar wordt de eerste geletruidrager van deze Tour.