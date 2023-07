Van der Poel bij Tourstart in Bilbao: veel scenario’s mogelijk

Mathieu van der Poel denkt zaterdag kans te hebben om de eerste rit in de Tour de France te winnen. In de finale liggen er twee klimmetjes. De lastigste is de voorlaatste, de Côte de Vivero. “Als ik daar 10 of 15 seconden verlies is er nog veel mogelijk”, zei de Nederlander van Alpecin – Deceuninck kort voor de start in Bilbao.

Het peloton vertrok rond 12.30 uur bij het stadion van voetbalclub Athletic, waar zich een menigte had verzameld. Het wielergekke Bilbao is uitgelopen voor de rit, die na 182 kilometer ook eindigt in de Baskische stad. “Het is hectisch rond zo’n Tourstart, al heb ik gisteren wel een lekker dagje ontspanning gehad”, vertelde Van der Poel.

Hij voelt de druk. “Veel mensen zien mij als favoriet vandaag, maar het is op het randje voor mij”, keek hij vooruit naar de lastige laatste 30 kilometer. “Ik ben wel klaar om te gaan koersen. Het is zaak om niet in paniek te raken als je op die voorlaatste klim even de aansluiting verliest. Het is meer een klim voor types als Julian Alaphilippe. Als die in goeden doen is, is hij moeilijk te volgen.”

“Maar”, wist Van der Poel, “er zijn heel veel scenario’s mogelijk. Heel veel verschillende renners kunnen hier winnen.”

De finish wordt verwacht rond 17.30 uur.