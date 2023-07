Van Vleuten geniet na van speciale en onverwachte 100e wielerzege

Voor wielrenster Annemiek van Vleuten was haar overwinning in de eerste bergrit in de Giro Donne “toch wel een speciale”. Het was de honderdste zege van haar loopbaan. “En dat in mijn geliefde Italië, het land waar ik het liefst koers. Ik hou ook van deze rittenkoers”, zei de 40-jarige wereldkampioene.

Van Vleuten pakte door haar zege ook gelijk de roze leiderstrui in de Giro Donne. “Dit is mijn allerlaatste Ronde van Italië die ik rijd en dan meteen de roze trui pakken is geweldig. Ik sloot de Giro vorig jaar af in het roze, nu begin ik ermee”, reageerde de winnares van 2018, 2019 en 2022.

De eerste etappe werd vrijdag door het slechte weer geannuleerd. Een aantal rensters, onder wie Van Vleuten en Marianne Vos, was al vroeg gestart in de tijdrit over 4,4 kilometer. Maar daarna ging het hard regenen en waaien. Diverse rensters gingen onderuit, waarna de organisatie besloot de etappe te annuleren.