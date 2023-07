Verstappen pakt ook polepostion voor de sprintrace

Max Verstappen mag later deze zaterdag met zijn bolide van Red Bull bij de Grote Prijs van Oostenrijk vanaf de eerste startrij beginnen bij de sprintrace. De regerend wereldkampioen in de Formule 1 zette in de zogenoemde sprint shootout, de kwalificatie voor de sprintrace, op de Red Bull Ring in Spielberg met 1.04,440 de beste tijd neer. Zijn teamgenoot Sergio Perez eindigde als tweede op 0,493. Lando Norris werd in zijn McLaren derde op 0,570.

Verstappen was tevreden na afloop. “Je kunt niet veel rondjes rijden. Maar de auto voelde goed. Ik ben blij”, zei hij na de race bij Viaplay.

Nyck de Vries zette met zijn auto van AlphaTauri de veertiende tijd neer. Voor Lewis Hamilton liep de shootout uit op een teleurstelling. Hij kwam niet door het eerste deel en moet in de achterhoede starten.

De tweede sprintrace van dit seizoen staat om 16.30 uur op het programma.

De autocoureurs reden vrijdag al de kwalificatie voor de race van zondag. Verstappen pakte daarin ook de poleposition.