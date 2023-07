Verstappen rijdt iedereen zoek in natte sprintrace Oostenrijk

Max Verstappen gaat onverstoorbaar door met winnen in de Formule 1. De tweevoudig wereldkampioen van Red Bull was veruit de sterkste in de natte sprintrace bij de Grote Prijs van Oostenrijk en liep met de verdiende 8 punten nog verder uit in het kampioenschap. Op liefst 21 seconden achterstand eindigde zijn teamgenoot Sergio Pérez als tweede. De Spanjaard Carlos Sainz stuurde zijn Ferrari naar de derde plaats.

Het had geregend in Spielberg, waardoor vrijwel alle coureurs startten op de gegroefde intermediate banden. Verstappen begon vanaf poleposition, maar Pérez toonde op de natte baan geen ontzag en slaagde er zelfs in Verstappen in de eerste bocht na de start in te halen.

De licht geïrriteerde Nederlander pakte in de volgende bocht de leiding weer terug. Omdat de Mexicaan even moest inhouden, kon de verrassend sterk rijdende Nico Hülkenberg profiteren en in zijn Haas naar de tweede plaats oprukken. Pas halverwege de race over 100 kilometer vond de Mexicaan een gaatje om de ervaren Duitser te passeren en de tweede plaats weer over te nemen.

Na de schermutselingen in de eerste ronde wist Verstappen vrij gemakkelijk weg te rijden en een gigantische voorsprong op te bouwen. In feite reed hij iedereen zoek op de Red Bull Ring, het thuiscircuit van zijn team.

Nyck de Vries startte als veertiende in zijn AlphaTauri en worstelde om die plek vast te houden. Dat lukte hem niet, omdat George Russell en Lewis Hamilton in hun Mercedessen te snel waren voor hem. De Vries kwam als zeventiende over de finish.

Verstappen was na de race in discussie met Pérez over diens inhaalactie. “Het was niet zo fijn dat hij me op de grasrand dwong naast de baan, maar ik wist gelukkig de controle te houden”, zei Verstappen in het korte interview na de race. “Toen ik de leiding weer terug had, ging het goed. Het was vooral letten op de banden, want 24 ronden rijden op intermediates is best lastig.”

De Limburger is in de titelstrijd op 203 punten gekomen, 70 meer dan nummer 2 Pérez (133 punten). Fernando Alonso (Aston Martin), die vijfde werd in de sprintrace, staat derde met 121 punten. Zondag is de hoofdrace en ook dan start Verstappen van poleposition.