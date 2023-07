Aston Martin krijgt gelijk, uitslag GP van Oostenrijk aangepast

Het protest van Formule 1-renstal Aston Martin tegen de uitslag van de Grote Prijs van Oostenrijk is gehonoreerd. De stewards gaven het Britse team gelijk in hun claim dat diverse coureurs niet bestraft waren voor herhaaldelijk buiten de lijnen rijden van het circuit in Spielberg.

De voornaamste slachtoffers van de protestactie waren Carlos Sainz (Ferrari), Lewis Hamilton (Mercedes) en Pierre Gasly (Alpine Renault). Sainz zakte in de definitieve uitslag van plaats 4 naar 6, Hamilton ging van 7 naar 8 en Gasly werd teruggezet van 9 naar 10. Aston Martin-coureurs Fernando Alonso en Lance Stroll stegen allebei een plekje naar respectievelijk plaats 5 en 9.

Aan de uitslag van regerend wereldkampioen Max Verstappen, die in Oostenrijk zijn zevende zege van het seizoen boekte, veranderde niets. Nyck de Vries werd in de definitieve uitslag wel twee plaatsen teruggezet. De coureur van AlphaTauri ging van plaats 15 naar 17.

Het regende in de race tijdstraffen voor coureurs die keer op keer de zogeheten ’tracklimits’ overschreden, oftewel met de vier wielen van hun auto buiten de baanlijnen kwamen. Onder anderen Hamilton, Sainz, Yuki Tsunoda, Kevin Magnussen en Alexander Albon incasseerden 5 seconden tijdstraf.