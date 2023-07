Autocoureur Verschoor draagt zege op aan overleden Van ’t Hoff

Autocoureur Richard Verschoor heeft zondag op het circuit van Spielberg in Oostenrijk de hoofdrace van de Formule 2 gewonnen. De coureur uit Benschop, rijdend voor de renstal van het Nederlandse Van Amersfoort Racing, droeg de zege op aan Dilano van ’t Hoff. Deze Nederlander kwam zaterdag om het leven gekomen na een zware crash op het circuit van Spa-Francorchamps.

“Het was een mooie race, maar eerlijk gezegd heb ik alleen maar aan Dilano gedacht”, zei Verschoor. “Hij was een goede vriend. Voor hem heb ik gewonnen vandaag.”

In de racewereld werd geschokt gereageerd op het overlijden van Van ’t Hoff. .”Ik ben bijzonder bedroefd om het trieste nieuws te horen over Dilano. Ik wil mijn condoleances overbrengen aan zijn familie en geliefden”, sprak bijvoorbeeld tweevoudig wereldkampioen Formule 1 Max Verstappen.

Verstappen komt later zondag op het circuit van Spielberg in actie voor de Grote Prijs van Oostenrijk in de Formule 1.