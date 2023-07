Darter Van Duijvenbode grijpt naast Europese titel matchplay

Dirk van Duijvenbode is er niet in geslaagd de Europese kampioenschappen matchplay te veroveren. De als tweede geplaatste Zuid-Hollander verloor in de finale in het Duitse Trier met 8-7 van de als eerste geplaatste Brit Luke Humphries.

De 31-jarige Van Duijvenbode stond met 7-5 voor in de finale en kreeg vier pijlen om de titel te grijpen. Op 7-6 had hij drie pijlen om dubbel 16 uit te gooien, maar gooide hij de eerste pijl in de 16. Humphries wist vervolgens gelijk te komen en miste daarna drie matchdarts op dubbel 10. Nadat Van Duijvenbode ook nog eens twee keer op dubbel 20 miste, maakte de Brit het af.

Eerder op het toernooi zorgde Raymond van Barneveld voor een verrassing dor Michael van Gerwen met 6-3 te verslaan. Van Barneveld werd in de kwartfinales uitgeschakeld door Joe Cullen, die weer een ronde later verloor van Van Duijvenbode.