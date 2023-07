De Vries blijft in ‘solide race’ opnieuw buiten de punten

Nyck de Vries begon de Grote Prijs van Oostenrijk vanuit de pitstraat en eindigde als vijftiende. Weer geen punten voor het kampioenschap, maar de Nederlander keek toch tevreden terug op de race. “Het was een solide wedstrijd. Vanuit ons perspectief was dit het maximale resultaat”, zei de coureur van AlphaTauri na de race bij Viaplay.

Vooraf was er veel te doen om de Friese coureur, wiens positie bij het zusterteam van Red Bull onder druk staat. Topman Helmut Marko, de man die de bezetting van de zitjes bepaalt, liet zich ontvallen dat de keuze voor De Vries geen goede lijkt te zijn geweest. Het is voor de oud-wereldkampioen in de Formule E duidelijk dat hij punten moet gaan pakken om verzekerd te zijn van een langer verblijf in de Formule 1.

De Vries gaf aan dat de AlphaTauri snelheid ontbeert om echt te kunnen strijden om de punten. “We komen gewoon tekort. Er waren wat veranderingen gemaakt aan de auto, maar ik kan niet zeggen dat we nu al sneller waren”, aldus de Nederlander, die in zijn dadendrang om naar voren te komen twee keer de Deen Kevin Magnussen (Haas) van de baan drukte. De stewards oordeelden bij een van die acties dat De Vries over de schreef was gegaan en gaven hem een tijdstraf van 5 seconden. “Het is niet aan mij om erover te oordelen. Ook dat hoort bij het racen.”