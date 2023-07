Duitse springruiter Beerbaum beëindigt carrière

Springruiter Ludger Beerbaum heeft zijn carrière beëindigd. De 59-jarige Duitser maakte zijn afscheid bekend na de Grand Prix van Aken, waar hij in zijn laatste wedstrijd als 25e eindigde. Hij won tijdens zijn loopbaan één individuele gouden medaille op de Olympische Spelen en werd samen met het Duitse team drie keer olympisch kampioen.

“Ik kan terugkijken op een geweldige tijd als ruiter”, zei Beerbaum. “Ik heb de hele wereld afgereisd en prachtige ervaringen opgedaan. Nu is het tijd om plaats te maken voor de jongere generatie. Het is voor mij een genoegen om deze stap, die voor mij niet makkelijk is, te zetten op het mooiste toernooi ter wereld.”

Beerbaum, die drie keer het toernooi in Aken won, blijft actief in de paardensport als trainer. Naast zijn gouden medailles op de Spelen van 1988, 1992, 1996 en 2000 veroverde hij in 2016 nog een bronzen plak met Duitsland. Daarnaast werd de voormalige nummer 1 van de wereld met het team twee keer wereldkampioen en vier keer Europees kampioen. Ook werd hij twee keer individueel Europees kampioen.