Formule 1 blijft tot en met 2030 racen in Oostenrijk

De Formule 1 blijft de komende jaren een race houden op de Red Bull Ring in Oostenrijk. Het contract met de promotor van de grand prix op het circuit van Spielberg is verlengd tot en met 2030. De overeenkomst is zondag bekendgemaakt, kort voor de Grote Prijs van Oostenrijk waarin Max Verstappen van poleposition start.

Het circuit in Spielberg is een trouwe gastheer van de Formule 1. Tussen 1970 en 1987 stond de race in Oostenrijk jaarlijks op de kalender van de koningsklasse. Een tweede periode volgde tussen 1997 en 2003. Vanaf 2014 keerde de Formule 1 weer terug op het circuit, mede door de inspanningen van de vorig jaar overleden Dietrich Mateschitz, de oprichter van energiedrankfabrikant Red Bull. Tweevoudig wereldkampioen Verstappen rijdt voor het team van Red Bull Racing.