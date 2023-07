Met debuut op Wimbledon komt tennisdroom Brouwer pas echt uit

Met zijn aanstaande debuut op Wimbledon komt de tennisdroom van de 27-jarige Gijs Brouwer pas echt uit. De Noord-Hollander maakte vorig jaar al zijn grandslamdebuut op de US Open, maar het toernooi in Londen is voor hem toch nog een stapje hoger. “Wimbledon was het eerste waar ik van af wist, waar ik Roger Federer op de televisie mooie wedstrijden heb zien spelen”, zegt de nummer 153 van de wereld.

Ook houdt Brouwer van de ‘groene uitstraling’ van Wimbledon. “Niet alleen de grasbanen zelf, maar het park is ook gewoon netter bijgehouden. Het is allemaal net wat stijlvoller dan de US Open. Er heerst een speciale sfeer”, zegt de Nederlander vanaf het park waar hij zich voorbereidt op zijn treffen met de Duitser Alexander Zverev van dinsdag.

Spelen op gras ligt Brouwer goed, zo heeft hij zeker de afgelopen week bewezen. De in Houston geboren tennisser won in de kwalificaties zijn drie wedstrijden, na daarvoor negen keer op rij te hebben verloren. “Op gras helpt het dat ik linkshandig ben, ik een afwisselende service heb en dicht op het net kan spelen. Alles komt eigenlijk wel goed uit.”

Toch kwam de zegereeks in de kwalificaties als een verrassing voor de man uit Venhuizen, juist vanwege zijn eerdere vormdip. “Ik zat in een twijfelperiode, maar door te winnen van een paar goede tegenstanders in de kwalificaties laat ik dat achter me. Ik zit er nu weer lekkerder in.”

Brouwer speelt in de eerste ronde tegen de als negentiende geplaatste Zverev, wat “een van de grotere wedstrijden” wordt die hij ooit heeft gespeeld. “Ik heb er heel veel zin in. Het wordt ook zeker genieten. Het is altijd leuk om op een wat grotere baan te spelen. Hopelijk wordt het meer dan één wedstrijd.”

Brouwer denkt hij veel kan hebben aan zijn optreden op de US Open vorig jaar, toen hij in de tweede ronde werd uitgeschakeld door de Italiaan Lorenzo Musetti. “Toen was ik ook echt goed. Op zo’n mooi groot podium krijg ik er iets speciaal bij. Ik hoop dat ik dat dinsdag weer heb.”