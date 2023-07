Ritwinnaar Lafay telde de laatste honderden meters af

Victor Lafay liet zich zaterdag al gelden in de eerste etappe van de Tour de France, toen hij op het laatste klimmetje met Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard even voorop reed. Een dag later ‘overleefde’ hij de Jaizkibel om er in de laatste kilometer alleen vandoor te gaan. Het leverde de 27-jarige Franse wielrenner van Cofidis de ritzege op in San Sebastián. “Ongelooflijk, ik zat op mijn limiet op die klim, maar ik had voor de verandering eens een plan gemaakt”, vertelde Lafay na afloop.

Nadat na de afdaling van de gevreesde col de eerste selecte groep begon aan de laatste voornamelijk vlakke acht kilometers, hield Lafay zich lang koest. “Ik verwachtte een aanval op het korte ‘hupje’ een paar kilometer voor de finish en wachtte af. Dat gebeurde niet, toen ben ik in de laatste kilometer gegaan. Ik heb de laatste honderden meters afgeteld. Het is te gek, de tweede etappe en we hebben al een ritzege op zak.”