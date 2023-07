Smidt verbetert 44 jaar oud Nederlands record 400 meter horden

Atleet Nick Smidt heeft bij wedstrijden in het Zwitserse La Chaux-de-Fonds het 44 jaar oude Nederlands record op de 400 meter horden verbeterd. De atleet uit Assen kwam tot een tijd van 48,36 en was daarmee 8 honderdsten sneller dan Harry Schulting, die in 1979 in Mexico-Stad 48,44 liep.

Smidt liep eerder dit jaar al 48,70 en plaatste zich daarmee voor de WK in augustus in Boedapest. Zijn Nederlands record is goed voor een ticket naar de Olympische Spelen van Parijs in 2024. In La Chaux-de-Fonds was hij veruit de snelste. De Zwitser Julien Bonvin noteerde de tweede tijd met 50,07. Ramsey Angela zette met 50,38 de vijfde tijd neer.

Smidt aasde dit seizoen nadrukkelijk op het belegen Nederlands record. “Ik geloof al jaren dat ik het kan verbeteren en dit seizoen denk ik dat het echt mogelijk is”, zei hij begin juni na de FBK Games in Hengelo, waarin hij als tweede eindigde in 49,17. In Zwitserland kwam zijn voorspelling uit.

Isayah Boers liep in La Chaux-de-Fonds hard op de 400 meter. Hij won in 45,42, een persoonlijk record.