Tennisser Nick Kyrgios komt niet in actie op Wimbledon. De Australiƫr die vorig jaar de finale verloor van Novak Djokovic, heeft last van een polsblessure.

“Het spijt me heel erg dat ik me moet terugtrekken van Wimbledon dit jaar”, aldus de 28-jarige tennisser. Kyrgios speelde afgelopen maand in Stuttgart zijn eerste partij van dit jaar. De nummer 33 van de wereld kwam dit jaar door een lang revalidatieproces na een knieoperatie niet eerder in actie.