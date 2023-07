Tourpeloton wacht finale a la Clásica San Sebastián

De tweede etappe van de Tour de France begint in de Baskische hoofdstad Vitoria-Gasteiz. Om 12.15 uur vertrekt het peloton daar voor een rit over ruim 208 kilometer. Doel is San Sebastián. In de kustplaats wordt de finish verwacht rond 17.15 uur. De Brit Adam Yates draagt de gele leiderstrui.

De finale doet denken aan die van de Clásica San Sebastián, de klassieker die jaarlijks een week na de Tour wordt verreden. Op ruim 16 kilometer voor de finish ligt de top van de Jaizkibel, de klim die meestal beslissend is in die eendaagse koers. Daarvoor hebben de renners al vier klimmetjes gehad maar de laatste, over 8 kilometer met een gemiddeld stijgingspercentage van 5,3 procent, is veruit de zwaarste beproeving.

Yates’ broer Simon draagt als nummer 2 in het door Adam geleide puntenklassement de groene trui. De bergtrui zit voorlopig om de schouders van de Amerikaan Neilson Powless.