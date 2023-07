Verstappen rijdt superieur naar zege in ’thuisrace’ Oostenrijk

Max Verstappen heeft opnieuw superieur gewonnen in de Formule 1. De tweevoudig wereldkampioen van Red Bull zegevierde voor het oog van duizenden Nederlandse fans in de Grote Prijs van Oostenrijk.

Hij moest in zijn ’thuisrace’ alleen na zijn eerste pitstop heel even de Ferrari’s van Charles Leclerc en Carlos Sainz voor zich dulden, maar zijn snelheid was zoveel hoger op de verse banden, dat hij de Monegask en de Spanjaard binnen enkele ronden alweer had ingehaald.

De ongenaakbare Verstappen won voor de vierde keer op de Red Bull Ring in Spielberg. Het was zijn zevende zege van dit seizoen en zijn 42e overwinning in totaal. Hij bouwde zijn voorsprong in het kampioenschap nog verder uit.

Leclerc eindigde op een achterstand van 5 seconden als tweede. Verstappens teamgenoot bij Red Bull, Sergio PĂ©rez, wist zich vanaf de vijftiende startplaats op te werken naar de derde plaats. Nyck de Vries (AlphaTauri) finishte als vijftiende en bleef ook in zijn negende Formule 1-race van dit jaar zonder punten.

Verstappen sprak voor de race zijn duizenden fans toe, die zich als een oranje zee manifesteerden op de tribunes. Hij beloofde zijn best te doen om de race te winnen. Daarna was het tijd voor een minuut stilte ter nagedachtenis van Dilano van ’t Hoff, het 18-jarige racetalent dat zaterdag om het leven kwam door een crash op het circuit van Spa-Francorchamps.

De 25-jarige Limburger moest bij de start wel even opletten. Hij vertrok van poleposition, maar Leclerc zette hem de eerste bochten gevaarlijk onder druk. De Monegask slaagde er echter niet in zijn Ferrari voorbij de Red Bull te sturen. Vanaf het moment dat Verstappen comfortabel de eerste plek te pakken had, begon hij aan een foutloze race waarin hij de concurrentie wederom vernederde. Hij lag tegen het einde van de race zo ver voor, dat hij op zijn gemak een extra pitstop kon maken en op vers rubber nog even de snelste ronde noteerde.

Verstappen was ook een van de weinigen die zijn auto volledig onder controle had en keurig binnen de lijnen van het circuit bleef. Veel andere coureurs, onder wie Lewis Hamilton en Sainz, kregen tijdens de race een tijdstraf van 5 seconden omdat ze te vaak met vier wielen de zogeheten ’track limits’ overschreden.

De Vries reed een race in de achterhoede. De Nederlander staat onder druk bij zijn team; hij moet beter presteren om zijn zitje niet al lopende het seizoen kwijt te raken. In Spielberg had hij het vooral aan de stok met de Deen Kevin Magnussen (Haas). De wedstrijdleiding gaf De Vries 5 seconden tijdstraf omdat hij Magnussen te veel hinderde.