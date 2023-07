Verstappen van pole op jacht naar zege in ’thuisrace’ Oostenrijk

Max Verstappen gaat op de Red Bull Ring in Oostenrijk op jacht naar zijn volgende zege in de Formule 1. De tweevoudig wereldkampioen start van poleposition in de negende race van dit seizoen. Hij won zes van de acht voorgaande grands prix en leidt met riante voorsprong in het kampioenschap.

De coureur van Red Bull was zaterdag al indrukwekkend snel in de sprintrace. Verstappen won met meer dan 20 seconden voorsprong op zijn teamgenoot Sergio Pérez, die als tweede finishte. De Mexicaan verprutste vrijdag de kwalificatie voor de race op zondag en start vanaf de vijftiende plaats.

Ferrari-rijder Charles Leclerc neemt positie naast Verstappen op de voorste startrij. De Spanjaard Carlos Sainz (Ferrari) en de Brit Lando Norris (McLaren) bezetten de tweede startrij. Nyck de Vries, wiens positie door tegenvallende resultaten onder druk staat bij AlphaTauri, begint de race vanaf de twintigste en laatste plaats.

De Grote Prijs van Oostenrijk is de thuisrace van het Formule 1-team van Verstappen. Het circuit in Spielberg trekt ook duizenden fans van de Nederlandse autocoureur. Complete tribunes zijn gehuld in het oranje. De start is om 15.00 uur