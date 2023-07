Verstappen weigert al te denken aan zijn derde weredltitel

Max Verstappen wil nog niet denken aan een derde wereldtitel in de Formule 1, ook al is hij na negen races en zeven overwinningen al bijna niet meer in te halen door de concurrentie.

“Ik ben daar echt nog niet mee bezig. Ik geniet van het moment. Ik geniet van het racen in deze auto en de samenwerking in het team van Red Bull. We hebben het heel goed gedaan dit weekeinde”, zei de tweevoudig wereldkampioen na zijn superieure zege in de Grote Prijs van Oostenrijk.

Verstappen scoorde in Spielberg een ‘grand slam’. Hij won de sprintrace, veroverde poleposition, zegevierde in de race en reed de snelste raceronde. Hij scoorde de maximale 34 punten en kwam op 229 punten in het kampioenschap. Dat zijn er 81 meer dan teamgenoot Sergio PĂ©rez, die tweede staat met 148 punten.

“Het was vooral belangrijk dat ik na de eerste ronde aan de leiding lag”, zei de Limburger. “Daarna kon ik mijn eigen race rijden en de strategie volgen die we hadden bedacht. Dat ging goed. Het was een sprintweekeinde en dan is het altijd hectisch. Een foutje is zo gemaakt, maar gelukkig ging bij ons alles goed. We hebben als team goed werk verricht en daar ben ik heel blij mee. En het is ook mooi dat ik de vele fans uit Nederland de zege heb kunnen geven. Hun steun is iedere keer weer fantastisch.”