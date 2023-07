Wielrenner Ackermann eerste leider in Ronde van Oostenrijk

Wielrenner Pascal Ackermann van UAE Team Emirates heeft de eerste etappe van de Ronde van Oostenrijk gewonnen. Na bijna 150 kilometer met start en finish in Dornbirn was de 29-jarige Duitser de snelste in een massasprint. Het was zijn tweede zege van het seizoen, na de eerdere ritwinst in de Giro. Ackermann is vanzelfsprekend ook de eerste leider in het algemeen klassement.

De Colombiaan Jhonatan Narváez en de Duitser Kim Heiduk, beiden van INEOS Grenadiers, stonden ook op het podium. De Nederlander Nick van der Lijke eindigde als zesde.