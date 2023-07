Wielrenster Wiebes wint derde etappe Giro Donne

Wielrenster Lorena Wiebes heeft zondag de derde etappe van de Giro Donne gewonnen. De Europees kampioene van SD Worx was in de straten van Modena superieur in de sprint, waarin ze landgenote Marianne Vos voorbleef. De Amerikaanse Chloe Dygert werd derde. Annemiek van Vleuten behield de leiding in het algemeen klassement.

“Het was een mooie race in een mooie wedstrijd”, reageerde Wiebes. “Natuurlijk voelde ik de druk, naarmate de finish dichterbij kwam. De ploeg had enorm hard gewerkt voor mij en ik wilde niemand teleurstellen. Maar ik zat ik een goede positie. Eigenlijk hebben we de race de hele dag kunnen controleren. Gelukkig heb ik het goed kunnen afmaken.”

De rit ging van Formigine naar Modena over een kleine 120 kilometer. Van Vleuten had zaterdag de tweede etappe gewonnen, de eerste was vrijdag wegens slecht weer geannuleerd. Van Vleuten is ook de titelverdedigster in de Italiaanse rittenkoers.