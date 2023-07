Derde etappe in Tour de France eerste kans voor sprinters

De sprinters krijgen in de derde etappe van de Tour de France waarschijnlijk hun eerste kans op een massasprint. Vanuit Amorebieta-Etxano in het Spaanse Baskenland vertrekt het peloton om 13.15 uur voor een rit over 193,5 kilometer naar Bayonne in Frankrijk waar rond 17.30 uur voor het eerst in deze Ronde van Frankrijk een sprint wordt verwacht. De Brit Adam Yates draagt nog altijd de gele trui.

De rit kent drie beklimmingen van de derde categorie en een van de vierde categorie in de eerste 100 kilometer. In Frankrijk volgen op zo’n 20 kilometer van de finish nog enkele niet gecategoriseerde klimmetjes, maar die zullen de sprinters niet afschrikken. Fabio Jakobsen won vorig jaar de eerste massasprint en Dylan Groenewegen de tweede. Beide sprinters zijn er dit jaar ook weer bij.

Sprinter Mark Cavendish kan zijn 35e etappezege boeken. Mocht dat lukken dan is de 38-jarige Brit alleen recordhouder met de meeste etappeoverwinningen in de Tour. Nu deelt Cavendish dat record van 34 ritzeges nog met Eddy Merckx.

De Fransman Victor Lafay, die de tweede etappe op zijn naam schreef, start in de groene puntentrui. De Amerikaan Neilson Powless draagt de bollentrui van het bergklassement.