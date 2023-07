Groenewegen vol vertrouwen voor eerste sprintkans Tour de France

Sprinter Dylan Groenewegen kijkt met vertrouwen vooruit naar de derde etappe van de Tour de France. De 30-jarige Amsterdammer van Team Jayco AlUla hoopt meteen de eerste echte sprintkans te verzilveren. “Als ik goed in positie zit denk ik dat ik een van de snelste renners ben en dan gaan we het hopelijk laten zien”, zei hij voor de start in Amorebieta-Etxano.

Groenewegen hoopt dat de goed lopende sprinttrein van Team Jayco AlUla in de finishplaats Bayonne opnieuw op de rails staat. Voor met name Luka Mezgec is een belangrijke rol weggelegd. “Ik weet dat ik Luka honderd procent kan vertrouwen”, verklaarde Groenewegen. “Ik weet dat als ik bij hem in het wiel zit, dat hij me in een goede positie gaat afleveren. Een goede trein geeft vertrouwen en rust voor de finales.”

Team Jayco AlUla zal in de slotfase niet voor verrassingen komen te staan, na een uitgebreide verkenning met de ploeg. “We weten wat ons te wachten staat”, gaf Groenewegen aan. “Het wordt een hectische finale met veel rotondes, een beetje op en af nog aan het einde. Hopelijk heb ik de ruimte om te sprinten en dan moet het wel goed zitten.”

Groenewegen weet wat het is om te winnen in de Tour de France. De Nederlandse sprinter boekte in het verleden al vijf etappezeges in de Franse rittenkoers, onder meer de derde etappe van de laatste editie. De rit naar Bayonne zal waarschijnlijk niet zijn laatste kans zijn de komende weken. “Er zijn meer kansen dan vorig jaar, toch een stuk of zes, zeven. Het is dit jaar dus wel goed verdeeld.”