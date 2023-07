Outsider Gauff in openingsronde Wimbledon uitgeschakeld

De Amerikaanse tennisster Coco Gauff is in de openingsronde van Wimbledon blijven steken. De 19 jaar oude Amerikaanse verloor op Court 1 met 6-4 4-6 6-2 van haar landgenote Sofia Kenin.

De als zevende geplaatste Gauff gold als een outsider voor de titel in Londen. Vier jaar geleden baarde ze als 15-jarige opzien door bij haar debuut de vierde ronde te halen. Die prestatie evenaarde ze in 2021. Vorig jaar haalde Gauff de finale van Roland Garros.

Tegen Kenin wist Gauff zich geen raad met de favorietenrol. Ze wist met de nodige moeite nog wel een derde set af te dwingen, maar daarin kwam ze snel met 2-0 achter. Na een lange game op 2-1, die ze uiteindelijk verloor, was haar verzet gebroken. Na iets meer dan twee uur benutte Kenin haar eerste wedstrijdpunt.

De vijf jaar oudere Kenin is op de wereldranglijst afgezakt naar plek 128. Ze moest kwalificaties spelen op Wimbledon en won in de voorronden drie wedstrijden. Kenin stond ooit vierde op de mondiale ranglijst. In 2020 won ze de Australian Open en was ze finaliste op Roland Garros.

In de tweede ronde neemt Kenin het op tegen de Chinese Wang Xiyu.