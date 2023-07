Schorsing van 10 jaar dreigt voor Keniaanse marathonloper Ekiru

De Keniaanse marathonloper Titus Ekiru hangt een dopingschorsing van 10 jaar boven het hoofd. De onafhankelijke integriteitscommissie AIU heeft na uitgebreid onderzoek vier overtredingen van de dopingregels gevonden bij de 31-jarige atleet, die met een tijd van 2.02.57 de op vijf na snelste marathonloper ter wereld is.

Ekiru testte positief op een verboden middel na zijn overwinningen in de marathon van Milaan op 16 mei 2021 en de marathon van Abu Dhabi op 26 november 2021. De AIU beschuldigt hem ook van het indienen van valse verklaringen en documentatie. De hardloper voerde aan dat zijn positieve testen het gevolg waren van ‘legitieme medische behandeling’. De atleet is al voorlopig geschorst.

Kenia ligt vanwege de vele dopinggevallen onder het vergrootglas bij de mondiale atletiekbond. World Athletics overwoog vorig jaar zelfs de atletiekbond van het Afrikaanse land uit te sluiten, maar vooralsnog is alleen het toezicht verscherpt. De zaak van Ekiru zette de integriteitscommissie op scherp, omdat het vermoedt dat er in Kenia sprake is van een medisch systeem dat atleten helpt om dopingovertredingen te verdoezelen.