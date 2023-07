Sprinters op jacht naar ritzege, Cavendish naar record

Ze hebben twee dagen geduld moeten hebben, maar maandag met een rit naar Bayonne wacht wellicht de eerste kans voor de sprinters in deze Tour de France. Het zijn er veel die azen op ritwinst. Om er maar een paar te noemen: de Belg Jasper Philipsen, vorig jaar twee keer zegevierend, Fabio Jakobsen en Dylan Groenewegen, de twee Nederlandse topsprinters in de Tour, en Mark Cavendish.

Winst van de 38-jarige Brit zou wel een van de grote verhalen in de 110e editie van de Tour zijn. Cavendish deelt het record van 34 ritoverwinningen nu nog met Eddy Merckx. In zijn laatste jaar als wielerprof hoopt hij in dienst van Astana geschiedenis te schrijven. Of hij het nog kan, was de logische vraag tijdens een persconferentie kort voor de Tourstart in Bilbao. Cavendish, die er vaak een merkwaardige manier van communiceren op nahoudt, dacht meer dan een halve minuut na: “Ik weet het niet, het zou mooi zijn.”

Zijn Nederlandse concurrenten gunnen het de sprintlegende, zo bleek. “Ik keek vroeger met grote ogen naar de sprints op tv. Ik vond het het mooiste dat er was: Marc met zijn ‘sprinttrein’. Ik heb enorm veel respect voor hem en hoop dat hij het record kan breken”, zei Groenewegen, gezeten naast zijn vroegere idool.

Jakobsen had eerder al gezegd veel van Cavendish te hebben opgestoken. Ze reden twee jaar samen bij Quick-Step. “Mark heeft in de Giro laten zien dat hij het nog steeds kan”, zei de Nederlander, die vorig jaar zijn eerste ritzege in de Tour boekte.

Philipsen, ploeggenoot van Mathieu van der Poel bij Alpecin-Deceuninck, won vorig jaar onder meer de prestigieuze rit op de Champs-Élysées. Hij gaat opnieuw voor ritzeges en ziet wel of de groene puntentrui dan binnen bereik komt. Het afgelopen jaar ging die naar alleskunner Wout van Aert. Het deed Jakobsen al verzuchten dat het groen voor hem geen optie is. “Het is geen doel. Ik heb niet het niveau om het bijvoorbeeld tegen Van Aert op te nemen in het puntenklassement.” Ook Groenewegen gaf aan dat de echte sprinters het in die strijd tegenwoordig lijken te moeten afleggen tegen de meer allround-finishers, zoals Van Aert. “Als die geen interesse heeft komen wij in beeld”, schetste Philipsen de huidige stand van zaken.

Cavendish is zeker niet bezig met groen. Met Cees Bol als een van zijn helpers is hij alleen op jacht naar die ene ritzege. “Ik ben goed, waar ik sta tussen de andere sprinters zal moeten blijken.”