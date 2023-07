Svitolina verslaat Venus Williams op Centre Court Wimbledon

De Oekraïense tennisster Elina Svitolina heeft in de openingsronde van Wimbledon Venus William verslagen. Het werd 6-4 6-3 voor de speelster die wordt begeleid door de Nederlandse coach Raemon Sluiter. De wedstrijd werd gespeeld op het Centre Court.

De wedstrijd eindigde na ruim anderhalf uur met een anticlimax. Williams leek een wedstrijdpunt van Svitolina weggewerkt te hebben, maar Svitolina vroeg een challenge aan. Uit de beelden bleek dat haar return de lijn had geraakt, waardoor ze het punt en de zege kreeg toegekend. Svitolina vierde de winst ingetogen.

Beide speelsters ontvingen van de toernooiorganisatie een wildcard. Voor de 43 jaar oude Venus Williams was het al haar 24e deelname in Londen. Ze won het toernooi liefst vijf keer en in 2008 voor het laatst. Williams speelde met een ingepakte rechterknie en ze kwam vroeg in de wedstrijd ten val. Daarbij bezeerde ze ook haar knie. Ze bewoog niet optimaal op het gras waar ze zoveel successen heeft gevierd.

Svitolina (28) ontbrak vorig jaar op Wimbledon wegens een zwangerschap. Ze keerde recent terug op het hoogste niveau en haalde vorige maand de kwartfinales op Roland Garros.