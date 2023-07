Van Vleuten steviger in het roze na aanval in Giro Donne

Annemiek van Vleuten is verder uitgelopen als leidster in de Giro Donne. De 40-jarige rozetruidraagster eindigde als derde in de vierde etappe van de Ronde van Italië. Elisa Longo Borghini was in de rit van Fidenza naar Borgo Val di Taro na 134 kilometer de snelste van een kopgroep van drie. Ze klopte de Amerikaanse Veronica Ewers en Van Vleuten.

Het drietal had 40 seconden voorsprong op het peloton waar Lorena Wiebes de sprint voor de vierde plaats won voor Marianne Vos. Wereldkampioene Van Vleuten heeft in het algemeen klassement 49 seconden voorsprong op Longo Borghini en 53 seconden op Ewers.

Op de voorlaatste beklimming, de Passo Montevacà, kwam er een aanval van de Amerikaanse Ewers. Zij achterhaalde Ilse Pluimers, de laatst overgebleven koploopster uit de vroege vlucht en ging alleen verder. In de afdaling was er een tegenaanval van de Italiaanse Silvia Persico, maar die kreeg geen grote voorsprong.

Van Vleuten ging in de beklimming van de Strela van de derde categorie in de tegenaanval met Longo Borghini. Het tweetal haalde Ewers bij en met z’n drieën reden ze naar de finish in Borgo Val di Taro. In de sprint was de Italiaanse duidelijk de sterkste.

De Giro Donne duurt tot en met zaterdag.