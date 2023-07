Wielrenner Van Aert raakte Philipsen en publiek in de sprint

Wielrenner Wout van Aert kwam in de massasprint van de derde etappe van de Tour de France in Bayonne in aanraking met concurrent Jasper Philipsen en het publiek dat over de boarding hing. De 28-jarige Belg van Jumbo-Visma kwam daardoor de laatste 50 meter niet meer aan sprinten toe, vertelde hij.

Van Aert begon de sprint ongeveer gelijktijdig met Philipsen. “Ik zat goed gepositioneerd achter Jasper en wilde hem aan de rechterkant passeren. Op een gegeven moment kwamen we elkaar een beetje tegen en raakte ik ook een toeschouwer aan de andere kant. Daardoor verloor ik mijn momentum.”

De jury moest de beelden van de sprint lang bekijken voordat Philipsen alsnog als ritwinnaar werd aangewezen. Of de manoeuvre van de Belgische ploeggenoot van Mathieu van der Poel bij Alpecin-Deceuninck terecht was, daar liet Van Aert zich niet over uit. “Het is moeilijk te zeggen en ik denk ook dat het niet aan mij is om te oordelen.”

Van Aert had een dag eerder net naast de ritzege gegrepen in San Sebasti├ín, omdat de ontsnapte Fransman Victor Lafay de sprintende Belg net voorbleef. Hij smeet toen achter de finish gefrustreerd zijn bidon op de grond. “Vergeleken met gisteren ben ik ontspannen”, zei Van Aert na zijn vijfde plek van maandag.