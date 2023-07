Zverev wil broer Mischa gebruiken om Brouwer te bestrijden

Alexander Zverev denkt voor het treffen met Gijs Brouwer in de openingsronde van Wimbledon baat te hebben bij de trainingssessies met zijn broer Mischa. De Duitse nummer 19 van de plaatsingslijst en de Nederlandse debutant treffen elkaar dinsdag.

“Ik ken hem niet en ik heb hem nog nooit zien spelen”, bekende Zverev over de nummer 153 van de wereld. “Ik hoorde dat hij linkshandig is en serve-and-volley speelt. Gelukkig heb ik iemand in de familie die dat vijftien jaar heel goed heeft gedaan.”

Daarmee doelde Zverev op zijn negen jaar oudere broer Mischa, die tot de 25e plek op de mondiale ranglijst reikte. De linkshandige Mischa is inmiddels gestopt en fungeert onder meer als trainingspartner van zijn jongere familielid. Hij vervult in aanloop naar het duel met de qualifier uit Venhuizen een belangrijke rol.

Zverev miste Wimbledon vorig jaar door een zware enkelblessure en haalde in 2021 de vierde ronde, zijn beste resultaat in Londen. Een jaar eerder was hij finalist op de US Open. In New York liet Zverev in de eindstrijd tegen Dominic Thiem een uitgelezen kans op een grandslamtitel onbenut en hij verloor in vijf spannende sets. In aanloop naar Wimbledon liet de Duitser weten nog altijd geloven in de absolute top. “Ik wil grandslamtoernooien winnen en de nummer 1 van de wereld worden. Dat zijn mijn grote doelen”, liet hij optekenen in Duitse media.

Zverev hoopt zijn woorden kracht bij te zetten op Wimbledon, waar hij negen jaar geleden de beste was als junior. “Mijn loting is niet eenvoudig. Maar als ik goed speel, kan ik van iedereen winnen”, zei de voormalig nummer 2 van de wereld. “Ik voel me beter dan ooit op het gras. De manier waarop ik tennis, de manier waarop ik de ballen raak en de manier waarop ik hier tot nu toe de trainingssets heb gespeeld, geven me een positief gevoel. Ik heb het gevoel dat ik het spel onder controle heb. En dat is heel belangrijk op gras.”

In het tweede deel van 2023 heeft Zverev geen enkel punt te verdedigen. Hij raakte vorig jaar geblesseerd in de halve finale van Roland Garros tegen Rafael Nadal en was maanden uitgeschakeld. Pas begin dit jaar maakte hij zijn rentree. “Na mijn blessure heb ik altijd gezegd dat ik dat ene resultaat nodig had en dat heb ik gedaan met mijn halve finale op Roland Garros. Vorig jaar was ik dicht bij mijn doelen maar toen kwam de blessure. Dat was niet makkelijk voor me om te accepteren. Ik hoop dat het eind dit jaar allemaal anders gaat lopen.”

Zverev (26) en Brouwer (27) troffen elkaar nooit eerder.