Hockeysters sluiten Pro League af met zege op België

De Nederlandse hockeysters hebben de Pro League afgesloten met een zege op België. In Antwerpen won de ploeg van bondscoach Paul van Ass met 2-1. Zaterdag eindigde het duel met 2-0 in het voordeel van Oranje. Nederland had zich al verzekerd van de eindzege in de landencompetitie.

Het bleef lang 0-0 tegen de Belgische vrouwen. Pas in de 41e minuut opende de thuisploeg de score via Marien Delphine. Na deze achterstand voerde Oranje het tempo op en dat leidde tot succes. Vier minuten na de openingstreffer zorgde Yibbi Jansen voor de 1-1. Ze verzilverde de achtste strafcorner van Nederland. Acht minuten voor tijd benutte Jansen opnieuw een strafcorner.

België drong daarna aan en werd nog een paar keer gevaarlijk. Maar Nederland wist de veertiende overwinning in de Pro League toch binnen te slepen.