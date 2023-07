Philipsen opnieuw de snelste in massasprint Tour de France

De Belg Jasper Philipsen van de ploeg Alpecin-Deceuninck heeft ook de vierde etappe van de Tour de France gewonnen. Het was een vlakke rit over 181 kilometer van Dax naar Nogaro met een aankomst op de brede wegen van een autocircuit. Daar ging de Nederlandse favoriet Fabio Jakobsen anderhalve kilometer voor de finish onderuit.

Philipsen, maandag al de snelste in de derde etappe, hield in een door meerdere valpartijen ontsierde sprint de Australiër Caleb Ewan en de Duitser Phil Bauhaus achter zich.

De gele trui bleef in handen van de Brit Adam Yates van de ploeg UAE Team Emirates. Woensdag volgt de eerste Pyreneeënrit met onder meer de beklimming van de Col de Soudet. De Tour de France eindigt op 23 juli in Parijs.

De vierde etappe kende lang een rustig verloop zonder ook maar een poging een kopgroep te vormen. Blijkbaar had zelfs de fanatiekste aanvaller zich al neergelegd bij het feit dat de rit naar het autocircuit van Nogaro op een massasprint zou uitdraaien. Pas richting tussensprint, op 88 kilometer van de finish, werd het dringen voorin met de ploegen die hun sprinter in goede positie wilden brengen.

Het tempo kwam voor het eerst boven de 45 kilometer per uur. Philipsen was de snelste en pakte de 20 punten voor het puntenklassement. Meteen erna waren de Fransen Benoît Cosnefroy en Anthony Delaplace alsnog de eerste aanvallers van de dag. Meer dan een marge van een ruime minuut kregen de beide Normandiërs niet. Het peloton hield onder aanvoering van de mannen van Alpecin-Deceuninck en Soudal Quick-Step (Jakobsen) de controle.

Delaplace bereikte nog als eerste de Côte de Dému, het enige klimmetje van de dag, maar het tweetal zag het peloton snel naderen. Op 25 kilometer van de finish was de ontsnapping ten einde.

Het veilig geachte circuit bleek verraderlijk. Jakobsen gleed onderuit, in de anderhalve kilometer erna waren er meer renners die ten val kwamen. Mathieu van der Poel liet zich er niet door afleiden en bracht met een versnelling in de laatste 500 meter zijn ploeggenoot Philipsen in een zetel naar de finish. Die nam meteen ook de groene trui over van de Fransman Victor Lafay.