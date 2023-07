Renners vertrokken in vierde etappe, een vlakke rit naar Nogaro

De renners in de Tour de France zijn even na 13.20 uur vertrokken voor de vierde etappe. Het is een vlakke rit over 181,8 kilometer van Dax naar Nogaro in het zuidwesten van Frankrijk. De finishlijn is getrokken op het autocircuit Paul Armagnac. Het peloton telt 174 renners.

De kans is groot dat de etappe eindigt in een massasprint. De Belg Jasper Philipsen won maandag de sprint in Bayonne. De Nederlandse troeven Fabio Jakobsen en Dylan Groenewegen sprintten ook mee vooraan, evenals de Brit Mark Cavendish, die jaagt op zijn 35e etappezege en daarmee recordhouder in de Tour de France kan worden.

Adam Yates start voor de derde dag in de gele leiderstrui. De Brit van UAE Team Emirates heeft in het algemeen klassement 6 seconden voorsprong op zijn teamgenoot Tadej Pogacar en op zijn broer Simon Yates. De Fransman Victor Lafay draagt de groene puntentrui en de Amerikaan Neilson Powless de bollentrui van het bergklassement.