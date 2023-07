Sabalenka in ruim uur verder bij terugkeer op Wimbledon

De Belarussische tennisster Aryna Sabalenka heeft bij haar terugkeer op Wimbledon een overtuigende zege geboekt. De nummer 2 van de wereld was in de openingsronde met 6-3 6-1 te sterk voor de Hongaarse Panna Udvardy, die tachtig plekken lager staat op de mondiale ranglijst.

In de tweede set wist Udvardy slechts 11 punten te winnen. Na 1 uur en 2 minuten maakte Sabalenka het af met een lovegame. Ze kwam tot 29 winners en noteerde 19 onnodige fouten.

De 25-jarige Sabalenka, die in 2021 halvefinaliste was in Londen, ontbrak vorig jaar op Wimbledon omdat de Belarussische en Russische tennissers werden geweerd vanwege de inval in Oekraïne. Als reactie daarop besloten de tennisbonden geen punten toe te kennen op het grandslamtoernooi in Londen.

Eerder op de dag wist ook de Tunesische Ons Jabeur zich zonder problemen te plaatsen voor de tweede ronde. De als zesde geplaatste Jabeur versloeg Magdalena Frech uit Polen met 6-3 6-3.

Er werden slechts een paar duels voltooid op dinsdag. Afgezien van het eerste uur werd er alleen op het Centre Court en Court 1 getennist.