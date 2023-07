Sprinters krijgen in vierde Touretappe naar Nogaro volgende kans

De sprinters in de Tour de France krijgen in de vierde etappe van Dax naar Nogaro waarschijnlijk hun tweede kans op een massasprint. De rit in het zuidwesten van Frankrijk is redelijk vlak en eindigt na de start in Dax om 13.20 uur na 181,8 kilometer in veelal oostelijke richting op het autocircuit Paul Armagnac in Nogaro. De finish daar wordt verwacht tussen 17.10 en 17.34 uur.

Jasper Philipsen zal na zijn ritzege in Bayonne met veel zelfvertrouwen starten in de tweede sprintetappe. Sprinters als Fabio Jakobsen, Dylan Groenewegen en de Duitser Phil Bauhaus, die maandag als tweede eindigde, zullen gebrand zijn op sportieve revanche. Mark Cavendish jaagt nog steeds op zijn 35e zege, waarmee hij alleen recordhouder wordt met de meeste etappezeges in de Tour de France. De Brit van Astana eindigde maandag als zesde.

Adam Yates start voor de derde dag in de gele leiderstrui. De Brit van UAE Team Emirates heeft 6 seconden voorsprong op zijn teamgenoot Tadej Pogacar en op zijn broer Simon Yates. De Fransman Victor Lafay draagt de groene puntentrui en de Amerikaan Neilson Powless de bollentrui van het bergklassement.