Van der Poel teruggezet in uitslag na duwen Girmay

Mathieu van der Poel is door de jury van de Tour de France een aantal plaatsen teruggezet in de rituitslag. De Nederlander van Alpecin-Deceuninck leidde zijn Belgische ploeggenoot Jasper Philipsen voor de tweede dag op rij naar de etappezege, maar hij had daarbij een paar honderd meter voor de finish de Eritreeër Biniam Girmay wel een duwtje gegeven.

Van der Poel, die als zestiende de streep was gepasseerd, werd teruggezet naar de laatste plaats van de eerste groep en is nu 22e. Ook kreeg hij een boete van 500 Zwitserse frank, zo’n 510 euro.