Van Vleuten steviger aan kop Giro Donne na valpartij concurrente

Annemiek van Vleuten heeft haar voorsprong in het algemeen klassement in de Giro Donne verder uitgebouwd. De 40-jarige rozetruidraagster ging zelf vanuit tweede positie onderuit in de lastige afdaling richting de finish, maar ongeveer tegelijkertijd kwam achter haar ook haar voornaamste concurrente Elisa Longo Borghini ten val. De Italiaanse verloor veel tijd, terwijl Van Vleuten snel weer kon opstappen.

De 20-jarige Duitse Antonia Niedermaier won de rit over 106 kilometer naar Ceres dankzij een aanval op 26 kilometer voor de finish. Movistar-renster Van Vleuten volgde op 9 seconden. De derde plek was voor Niamh Fisher-Black uit Nieuw-Zeeland op meer dan 1 minuut.

Van Vleuten begon de vijfde etappe met 49 seconden voorsprong op nummer 2 Longo Borghini. De Italiaanse liep meer dan 5 minuten achterstand op. Niedermaier en de Amerikaanse Veronica Ewers zijn nu de voornaamste concurrenten van de Nederlandse, met een achterstand van meer dan 2 minuten. Van Vleuten is titelverdedigster en won de Italiaanse koers in 2018 en 2019 ook al. De Ronde van Italiƫ voor vrouwen duurt tot en met zondag.

Het was volgens Van Vleuten “een zware, maar perfecte dag”. Haar voornaamste doel, tijd winnen op andere klassementrensters, werd bereikt. “Ik ging ook nog voor de ritzege, maar door mijn foute inschatting in de afdaling zat dat er niet in. Gelukkig viel de schade mee. Het was wel weer een spannende en aantrekkelijke rit voor het vrouwenwielrennen, denk ik.”