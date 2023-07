Brouwer donderdag op Court 1 Wimbledon tegen Zverev

Gijs Brouwer speelt donderdag op Court 1 van Wimbledon tegen Alexander Zverev. De wedstrijd zou eigenlijk dinsdag al gespeeld worden maar is met twee dagen uitgesteld vanwege de regen in Londen.

De wedstrijd tussen Brouwer en de als negentiende geplaatste Zverev begint om 14.00 uur Nederlandse tijd. Dinsdag stond het duel gepland op baan 3 en woensdag op baan 2. Beide keren zorgde de regen ervoor dat de wedstrijd uit het schema gehaald moest worden.

De 27-jarige Brouwer maakt zijn debuut op Wimbledon. Hij won vorige week drie kwalificatiewedstrijden.

Het volledige speelschema van donderdag is nog niet bekend. Botic van de Zandschulp komt dan ook in actie in de eerste ronde, tegen de Chinees Zhang Zhizhen.