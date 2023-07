Dopingschorsing voor Zuid-Afrikaanse rolstoeltennisster

Rolstoeltennisster Mariska Venter is voor een jaar geschorst wegens een overtreding van de dopingregels, heeft de International Tennis Integrity Agency (ITIA) bevestigd. De 27-jarige Zuid-Afrikaanse werd vorig jaar tijdens een toernooi in België positief getest op het verboden middel Sibutramine.

Venter verklaarde later dat een vervuild supplement de reden was voor de positieve test. De ITIA accepteerde het excuus, waardoor de gebruikelijke schorsing van twee jaar werd gereduceerd tot twaalf maanden. De schorsing ging met terugwerkende kracht in op 14 december.

Venter is de nummer 49 van de wereld.