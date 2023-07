Formule 1 past racekalender voor 2024 deels aan

Het seizoen 2023 is nog in volle gang, maar de Formule 1 heeft al de kalender van het komende seizoen bekendgemaakt. De Dutch Grand Prix in Zandvoort is komend jaar in augustus de eerste race na de zomerstop, net als dit seizoen.

De grand prix van China keert terug op het programma en de race in Azerbeidzjan verhuist van april naar september. De race in Japan gaat juist van de herfst naar de lente. Qatar is komend seizoen de voorlaatste race, gevolgd door de afsluitende grand prix in Abu Dhabi. Door de regionale wijzigingen hoopt de Formule 1 de logistieke lasten te verminderen en het seizoen duurzamer te maken.

De eerste twee races, in Bahrein en Saudi-Arabiƫ, staan komend seizoen vanwege de ramadan op een zaterdag gepland. De ramadan begint volgend jaar waarschijnlijk op 10 maart, de dag na de GP van Saudi-Arabiƫ. Er staan in totaal 24 races op het programma in 2024.