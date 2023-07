Griekspoor last na Wimbledon pauze in en gaat op vakantie

Tallon Griekspoor last een pauze in en komt pas over een kleine maand weer in actie. De nummer 31 van de wereld, die op Wimbledon nog wel in het dubbelspel in actie komt, gaat halverwege het seizoen op vakantie.

“Ik heb nog niet geboekt, maar ik ga vanuit hier meteen door op vakantie”, zei de beste tennisser van Nederland na zijn nederlaag in de openingsronde van Wimbledon. De Hongaar M├írton Fucsovics was hem in drie sets (6-4 6-2 6-4) de baas.

“Ik zou nu weer op gravel gaan spelen, in Bastad en Hamburg, maar ik heb mijn schema omgegooid. Ik speel pas weer in Washington, op hardcourt, en heb dus ruim drie weken geen toernooien. Ik ga een week tot tien dagen op vakantie en dat heb ik ook wel nodig om mezelf op te laden. Ik heb zes goede maanden achter de rug en heb dit jaar goed gespeeld op hardcourt. Ik kijk dus uit naar het Amerikaanse hardcourtseizoen.”

Het toernooi van Washington begint op maandag 31 juli. Griekspoor komt met landgenoot Bart Stevens nog uit in het mannendubbelspel op Wimbledon. In de eerste ronde neemt het Nederlandse duo het op tegen de Brit Joe Salisbury en de Amerikaan Rajeev Ram.