Griekspoor redt het niet in restant en is snel uitgeschakeld

Tallon Griekspoor is al in de eerste ronde van Wimbledon uitgeschakeld. De beste tennisser van Nederland moest met 6-4 6-2 6-4 zijn meerdere erkennen in de Hongaar Márton Fucsovics, de mondiale nummer 67.

De partij tussen Griekspoor en Fucsovics was dinsdag om 12.00 uur Nederlandse tijd begonnen. Na ruim een uur begon het te regenen in Londen en er werd die dag niet meer getennist. Ook woensdag was het door de regen vroeg op de dag lange tijd de vraag of de wedstrijd wel kon worden afgemaakt. Rond 20.00 uur betraden ze alsnog de baan.

Om iets na 21.00 uur besloot Griekspoor het duel met een wilde forehand. De wedstrijd duurde een uur en 56 minuten. Griekspoor noteerde in totaal 42 onnodige fouten, tegenover 26 winners.

Dinsdag begon Griekspoor de wedstrijd met een ace, maar hij leverde alsnog zijn eerste servicegame in. Het bleek de opmaat voor een wisselvallig optreden voor de nummer 31 van de wereld. Griekspoor sloeg slechts drie aces op baan 15 en moest het in de lange rally’s vaak afleggen tegen de taaie Hongaar, twee jaar geleden nog kwartfinalist in Londen.

De wedstrijd werd woensdag hervat bij 6-4 3-1 40-40 in het voordeel van Fucsovics. Griekspoor was aan service en hij leverde direct zijn opslaggame in. Het werd 4-1 en niet veel later had de Hongaar de tweede set binnen. In de derde set werd Griekspoor, die nog werd behandeld aan een knie, bij 4-4 gebroken en een game later maakte Fucsovics het zonder problemen af.

Griekspoor begon met de nodige verwachtingen aan Wimbledon. Hij won 2,5 week geleden het grastoernooi van Rosmalen en was als 28e geplaatst.

De 27-jarige Griekspoor was een van de drie Nederlandse deelnemers aan het mannenenkelspel. Botic van de Zandschulp en Gijs Brouwer komen donderdag pas in actie in de eerste ronde.