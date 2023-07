Hindley wint bergrit, Vingegaard loopt uit op Pogacar in Tour

Jai Hindley heeft de eerste Pyreneeënrit van deze Tour de France gewonnen. De vijfde etappe voerde van Pau naar Laruns met onderweg twee zware beklimmingen. De Australiër van Bora-hansgrohe veroverde ook de gele leiderstrui. Kort achter hem sloeg de Deen Jonas Vingegaard, vijfde in de rituitslag, een gat met de Sloveen Tadej Pogacar. Het verschil tussen beide Tourfavorieten bedroeg op de streep in Laruns ruim een minuut.

Hindley, vorig jaar winnaar van de Giro d’Italia, nam de leiding over van de Brit Adam Yates. Donderdag volgt nog een etappe in de Pyreneeën met onder meer de befaamde Col du Tourmalet. De finish ligt op het bergplateau Cauterets-Cambasque. De Tour eindigt op 23 juli in Parijs.