Jakobsen gaat door in Tour de France ondanks schaafwonden

Fabio Jakobsen stapt woensdag weer op de fiets voor de vijfde etappe van de Tour de France. De Nederlandse renner van Soudal Quick-Step kwam dinsdag tijdens de massasprint ten val en kampt met schaafwonden.

“Ik ben hier om te fietsen en ik ben hier om te winnen. Dus ik stap vandaag weer op de fiets “, liet Jakobsen weten via social media. “Veel dank aan de medische staf. En bedankt voor alle support, aan de kant van de weg en online.”

Bij de val op anderhalve kilometer voor de finish brak de fiets van Jakobsen in drie stukken. “Mijn fiets is gebroken en mijn lichaam is beurs en geschaafd”, zei hij dinsdagavond.