Jumbo-Visma-renner Benoot was verrast dat Hindley in kopgroep zat

Wielrenner Tiesj Benoot van Jumbo-Visma was verrast dat de latere ritwinnaar Jai Hindley in de kopgroep zat van de vijfde etappe van de Tour de France. De Australiër van Bora-hansgrohe nam met de etappezege ook de gele trui over van de Brit Adam Yates van UAE Team Emirates. “Ik denk dat de mannen van UAE zich hebben laten verrassen”, zei de ploeggenoot van de Deense titelverdediger Jonas Vingegaard bij de NOS.

“We hadden dit misschien niet verwacht, maar op het moment dat een grote groep wegreed, wist ik wel dat het een speciale dag ging worden”, zei de Belg, die lang mee voorop reed. “Er is de hele dag volle bak gekoerst, we hebben nooit veel tijd gekregen, wat betekent dat erachter ook vol is gereden. Met één ploeg kun je dan niet standhouden”, zei hij over de ploeg van kopman Tadej Pogacar.

Volgens Benoot hoopte zijn ploeg dat Vingegaard op de beklimming van de Col de Marie Blanque kon wegrijden bij zijn rivaal Pogacar. “We wisten wel zeker dat we het gingen proberen. Het was misschien een minder ideale finish voor ons. Als ik mee over de top ga, kan ik Jonas nog mooi helpen, maar hij passeerde me een kilometer voor de top”, zei de Belg over de aanval van Vingegaard. “We wisten dat we op deze manier hen onder druk konden zetten. Daar zijn we in geslaagd.”