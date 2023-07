Klap voor Pogacar in Tour de France: Vingegaard was veel te snel

Tadej Pogacar had in de vijfde etappe van de Tour de France geen antwoord op de aanval van Jonas Vingegaard. De Sloveen, winnaar van de Tour in 2020 en 2021, moest in de eerste Pyrenee├źnrit ruim 1 minuut toegeven op de Deen van Jumbo-Visma, de Tourwinnaar van vorig jaar. “Jonas was veel te snel in de beklimming van de Col de Marie Blanque”, erkende Pogacar, die sprak van een lastige dag.

Achter koploper en latere etappewinnaar Jai Hindley en enkele andere vluchters reed Vingegaard op de laatste col van de dag weg bij Pogacar, die verrast leek door de aanval van zijn rivaal. “Ik probeerde aan te klampen, maar hij was echt te sterk”, gaf de kopman van UAE Team Emirates toe voor de microfoon van France 2. “Ik kon niets beginnen tegen zo’n aanval. Hij had een betere dag. Ik blijf alles geven, er is nog niets verloren”, toonde hij zich strijdvaardig.

In het klassement zakte Pogacar naar de zesde plaats op 1 minuut en 40 seconden van klassementsleider Hindley. Zijn achterstand op Vingegaard, de nummer 2 in het algemeen klassement, bedraagt 53 seconden.