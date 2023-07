Klimaatactivisten betreden en bestrooien baan Wimbledon

Klimaatactivisten hebben het gras van het tennistoernooi Wimbledon betreden. Twee activisten van ‘Just Stop Oil’ gingen tijdens een wedstrijd uit het mannentoernooi de baan op en strooiden oranje confetti over baan 18.

Een van de activisten bleef op de baan zitten. Hij werkte mee toen de beveiliging hem van de baan verwijderde. Ballenkinderen waren nog enige tijd bezig om de confetti te verwijderen. De baan raakte niet beschadigd.

Kort na het voorval werd de wedstrijd tussen Grigor Dimitrov uit Bulgarije en de Japanner Sho Shimabukuro stilgelegd vanwege de regen. Toen het eenmaal gestopt was met regenen, werd de wedstrijd op baan 18 als een van de laatste duels hervat. Er was extra beveiliging aanwezig.

Klimaatactivisten van ‘Just Stop Oil’ lieten zich ook zien bij een belangrijke cricketwedstrijd, een rugbyduel en het WK snooker in Sheffield. Bij het laatste evenement strooiden ze oranje poeder over de snookertafel.

Baan 18 is een historische baan op Wimbledon. De Amerikaan John Isner en Nicolas Mahut uit Frankrijk speelden er in 2010 de langste tenniswedstrijd ooit. Na ruim 11 uur werd het 70-68 in de vijfde set.