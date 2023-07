Sprinter Jakobsen begint ‘ingepakt’ aan twee lastige Tourdagen

Een gehavende Fabio Jakobsen meldde zich woensdag in Pau voor de start van de vijfde etappe van de Tour de France. “Ik heb betere dagen gehad. Nee, het was bepaald geen vlekkeloze nacht”, meldde de sprinter van Soudal Quick-Step bij de NOS. Jakobsen was dinsdag anderhalve kilometer voor de finish van de vierde rit hard gevallen. “Mijn hele rechterkant is gekneusd. Links voelt ook stijf, eigenlijk het hele lichaam. Maar dat is normaal als je met een snelheid van boven de 50 kilometer per uur tegen het asfalt gaat.”

Jakobsen vertelde vanaf rechts een duwtje te hebben gekregen van de Belg Jasper Philipsen, de winnaar van de etappe. “Daarna val ik rechts over het achterwiel van een renner van Wanty. Er zijn geen beelden van boven van, maar ik kon er zelf niet veel aan doen. Maar het eindresultaat is dat ik op de grond terecht kom, niet kan meesprinten en nu half ingepakt begin aan twee lastige dagen.”

Die dagen spelen zich af in de Pyrenee├źn, niet zijn favoriete terrein. Op de vraag hoe dat nu verder moet, antwoordde de sprinter uit Heukelum kort: “Geen idee.”