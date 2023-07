Tourpeloton op weg voor eerste Pyreneeënrit

Met nog 172 renners in koers is het peloton in Pau kort na 13.00 uur opgestapt voor de vijfde etappe van de Tour de France. De Spanjaard Luis León Sánchez van Astana en de Italiaan Jacopo Guarnieri van Lotto Dstny zijn vanwege de gevolgen van een val in de vierde etappe afgehaakt. De rit voert de renners over twee heuse Pyreneeëncols, de Col de Soudet en de Col de Marie Blanque. De finish wordt rond 17.30 uur verwacht in het plaatsje Laruns.

De Brit Adam Yates van UAE Team Emirates verscheen voor de vierde dag op rij in de gele leiderstrui aan de start. De Belg Jasper Philipsen draagt na zijn twee ritzeges voor het eerst de groene puntentrui. Voor de Amerikaan Neilson Powless zal het lastig worden de leiding in het bergklassement te behouden met onderweg cols van de buitencategorie en de eerste categorie.

De beklimming van de Col de Soudet, geklasseerd in de zwaarste categorie, begint na 73 kilometer. De top van de Col de Marie Blanque, waar ook bonusseconden te verdienen zijn, ligt op 18 kilometer van de finish.